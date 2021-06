Cazuri coronavirus România. Peste 60 de infectări în ultimele 24 de ore. Pana astazi, 19 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.080.203 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.044.944 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 63 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos. Cazuri coronavirus Romania. Peste 60 de infectari in ultimele 24 de ore. Nr. crt. Județ Numar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

