Cazuri coronavirus în România. Mai puțin de 160 de infectări au fost înregistrate duminică A fost publicat noul bilanț al pandemiei de coronavirus in Romania. Numarul infectarilor a scazut la un nivel record. Potrivit datelor publicate de GCS, pana astazi, 30 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.077.584 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.039.173 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 158 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

