Cazuri coronavirus în România 29 mai. Câte infectări au fost raportate sâmbătă Grupul de Comunicare Strategica a publicat sambata, 29 mai, ultimul bilanț al pandemiei de coronavirus in Romania. Potrivit datelor publicate de GCS, pana astazi, 29 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.077.426 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.038.539 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 265 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

