In ziua de 16 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlara au desfașurat o activitate preventiv-informativa la Școala Gimnaziala Smeeni. Politistii s-au intalnit cu 25 de elevi si cadre didactice si au purtat discutii pe tema prevenirii delincventei juvenile, au dezbatut impreuna cauzele care genereaza violenta in mediul scolar, oamenii legii prezentandu-le elevilor si cazuri concrete in care minorii au fost implicati in comiterea unor fapte penale. De asemenea, au fost abordate aspecte referitoare la accidentele de circulatie, cauzele generatoare, importanta cunoasterii…