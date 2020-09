Cazul vasluianului căutat patru luni de familie și găsit din întâmplare la morga din Ploiești, trimis la Parchet. Ce pedeapsă riscă polițistul implicat Inspectoratul de Poliție al Județului (IPJ) Prahova a sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Ploiești, dupa ce presa a scris despre cazul unui barbat de 52 de ani, din judetul Vaslui, a carui disparitie a fost sesizata de catre familie in luna mai, dar a fost gasit intamplator dupa patru luni la morga spitalului din Ploiesti, pentru ca polițistul care s-a ocupat de dosarul barbatului a scris ca ”nu are rude”. ”In cauza a fost informat Parchetul de pe langa Judecatoria Ploiești, pentru a se analiza oportunitate inregistrarii unei cauze penale sub aspectul savarșirii infracțiunii de neglijența… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

