Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o conferința de presa de miercuri seara, ministrul Mediului Tanczos Barna a anunțat ca sunt deja in curs doua anchete pentru a stabili daca a fost respectata legea in cazul partidei de vanatoare la care a participat, in martie, prințul austriac Emanuel von Liechtestein, care a impușcat, din greșeala,…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, susține ca exista doua anchete in desfașurare privitoare la uciderea ursului Arthur. Ministrul se arata dezamagit de faptul ca ”unii colegi se antepronunța”. ”In prezent se desfașoara doua anchete privitoare la extragerea ursului din aceea zona. Este regretabil…

- Premierul Florin Citu a afirmat, intrebat miercuri despre Arthur, cel mai mare urs brun din Romania care a fost ucis ilegal de un print din Austria in luna martie, ca se pare ca unele informatii din spatiul public nu sunt corecte si „se pare ca nu este cel mai mare urs, pana la urma. In schimb, consilierul…

- Ministerul Mediului a inceput un control in cazul ursului brun impușcat in Covasna, intr-o arie naturala protejata. Ursul Arthur avea 17 ani si este o specie protejata de legislatia europeana. Incidentul a fost semnalat recent de Agent Green și de o alta organizație de mediu din Austria. Anunțul a fost…

- Premierul Florin Citu a declarat faptul ca informatiile din spatiul public referitoare la uciderea ursului Arthur nu ar fi corecte, precum si faptul ca animalul nu era cel mai mare de acest fel din Romania.

- Braconajul este principala suspiciune in cazul ursului Arthur, impuscat pe un fond de vanatoare din Covasna, a declarat Octavian Berceanu, seful Garzii de Mediu. Berceanu a enumerat mai multe indicii care ridica semne de intrebare: de la confundarea unei ursoaice cu un mascul-alfa, pana la graba cu…

- Șeful Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, a declarat miercuri la Digi24 ca braconajul este principala suspiciune in cazul ursului Arthur, impușcat pe un fond de vanatoare din Covasna, in locul unei ursoaice care provoca pagube in gospodariile oamenilor. Berceanu a enumerat mai multe indicii care ridica…

- Min. Mediului a inceput un control in cazul ursului impușcat in Covasna Urs. Foto: Arhiva. Ministerul Mediului a început un control în cazul ursului brun împușcat în Covasna, într-o arie naturala protejata. Incidentul…