- 406 de pacienți testați pozitiv cu coronavirus s-au externat la cerere, in ultimele 24 de ore, din spitalele din Romania, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. Pana astazi, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 32.079 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a avertizat luni ca transmiterea noului coronavirus se va accentura in Romania, in conditiile in care pacientii se pot externa la cerere si nu exista legi prin care sa fie obligati sa stea acasa in izolare. “De ieri pana astazi am avut 550 de persoane care s-au externat.…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, precizeaza la Digi24 ca autoritațile nu au nicio parghie in acest moment prin care sa ii poata obliga pe cei care s-au externat la cerere sa respecte recomandarile autoritaților.

- Directorul SJU Ploiesti, Marius Niculescu, a declarat, luni, pentru AGERPRES, ca la nivelul Sectiei de Interne au fost testate pozitiv cinci cadre medicale, respectiv un medic, trei asistente si o infirmiera, dar si doi pacienti, acestia din urma fiind deja transferati la spitalul suport CFR."Activitatea…

- Medicul Virgil Musta a declarat, pentru News.ro, ca dupa o luna de la impunerea unei noi scheme de tratament pentru pacientii cu COVID-19, se observa rezultate pozitive. "Am facut o analiza sumara in care am vazut ca de aproximativ o luna, de cand dam tratatament anticoagulant precoce la pacientii nostri,…

- Pacienții cu COVID-19 internați in spitalele din Timișoara, precum și suspecții aflați in așteptarea rezultatelor sunt tratați de doua saptamani dupa o noua schema, propusa de catre dr. Virgil Musta. Aplicarea acesteia va fi extinsa in intreaga regiune, deci și la spitalele din Reșița și Caransebeș. …

- Pacienții aflați la terapie intensiva se confrunta cu probleme respiratorii grave. Astfel medicii din Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Italia și Portugalia poziționeaza pacienții cu fața in jos și susțin ca acest lucru reduce presiunea din plamani, conform unui studiu realizat de medicii…