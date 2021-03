Cazul unor persoane care s-au vaccinat anti-Covid și totuși s-au îmbolnăvit Medicul Valeriu Gheorghița spune ca sunt 1.000 de persoane care s-au imunizat complet impotriva coronavirusului și totuși s-au imbolnavit ulterior de Covid-19. Sunt 1.000 de persoane dintr-un total de peste 700.000 care se afla in aceasta situație. Din totalul de 1.000, doar o singura persoana a dezvoltat o forma severa de Covid-19. „Avem studii care ne arata o reducere semnificativa a ratei de infectie asimptomatica si de asemenea reducerea transmiterii chiar daca si in Romania noi facem evaluari periodice a numarului de persoane care sunt diagnosticate cu Sars-COV-2 dupa vaccinare, atat dupa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare, a anuntat ca o mie de persoane din peste 700.000 care au fost vaccinate cu doua doze au dezvoltat infectie Sars-CoV-2, iar un singur caz a dezvoltat o forma severa, informeaza News.ro . Valeriu Gheorghita a precizat ca in aceste situatii se impune…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-Covid din Romania, Valeriu Gheorghița, a anunțat marți ca peste 7.000 de persoane au facut Covid-19 dupa administrarea primei doze de vaccin, in timp ce peste 1.000 au facut boala dupa ce au primit ambele doze. „De la inceputul vaccinarii și pana in prezent…

- Medicul Valeriu Gheorghița spune ca 0,08% dintre romanii care s-au imunizat complet impotriva coronavirusului s-au imbolnavit de Covid-19 dupa vaccinare. Varianta medicului Valeriu Gheorghița este ca in cazul acestor pacienți imbolnavirea a avut loc inainte ca nivelul de anticorpi sa ajunga la valoarea…

- In ultimele 24 de ore au fost vaccinate 27.548 de persoane. Din acest total, 15.300 de romani au primit a doua doza, ceea ce inseamna ca au fost complet imunizați. In ultimele 24 de ore au fost raportate 76 de reactii adverse comune si minore, alte zece reactii adverse fiind in curs de investigare.…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița, spune ca pana acum in Romania au fost irosite 1.300 doze de vaccin anti-COVID. Cele 1.300 de doze irosite reprezinta 0,29% din din totalul de doze distribuite la centrele de vaccinare. Medicul Valeriu Gheorghița explica faptul ca aceste…

- Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva SAR-CoV-2, a precizat marți ca 272 de doze de vaccin anti-COVID au fost irosite din 27 decembrie și pana in acest moment in țara noastra. ”Au fost 272 de doze pierdute, adica s-a irosit, in medie, o doza de centru. Au fost depașiri…

- In ultimele 24 de ore in Romania s-au vaccinat 18.000 de cadre medicale. Este cel mai mare numar de persoane vaccinate intr-o singura zi de la debutul campaniei de imunizare. Din 27 decembrie 2020, de la debutul campaniei de vaccinare in Romania, au fost imunizate impotriva Covid-19 76.000 de persoane.…

- Pana astazi, 3 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 640.429 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 574.897 de pacienți au fost declarați vindecați. Astazi, 03 ianuarie 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane…