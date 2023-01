Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 26 ianuarie, la ora 11.24, polițiștii baimareni au fost sesizați de catre administratorul unui magazin situat pe bulevardul Unirii, cu privire la faptul ca a fost oprita o persoana care a incercat sa plece din magazin avand asupra sa produse pe care nu le-a platit. La fata locului polițiștii au…

- In cadrul unor cercetari efectuate intr-un dosar penal, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Baia Mare, in care au fost vizate fapte de introducerea sau scoaterea din țara, precum și importul ori exportul de substanțe dopante de risc sau cu grad mare de risc sau produse ce conțin substanțe…

- Politistii din municipiul Campina au deschis o ancheta dupa ce trei eleve din clasa a V-a ale unei scoli din oras s-au batut, iar o inregistrare video cu acest incident au fost postate pe o retea de socializare.

- Doi tineri din Saveni și-au snopit in bataie doi prieteni pe o strada din oraș. Polițiștii i-au reținut Marți, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Saveni au emis ordonanța de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui a doi tineri, de 20 și 36 de ani, ambii din comuna Vlasinești, cercetați sub aspectul…

- Reprezentanții Spitalului Municipal Turda și-au expus punctul de vedere in legatura cu situația celor doua asistente care au fost surprinse de un clujean in timp ce se uitau la filmulețe pe TikTok, ignorand total pacienții care aștepau afara in frig realizarea triajului de la secția de Primiri Urgențe…

- Bataia a izbucnit dupa ce doi barbați, aflați in sala de sport au trecut unul pe langa celalalt și s-au atins ușor umar in umar. Polițiștii ieșeni cerceteaza cazul și au deschis dosar penal.

- Bataie colectiva in plin centrul Timișoarei. Polițiștii au fost chemați sa intervina dupa ce doua grupuri s-au luat la bataie vis avis de Catedrala Mitropolitana din oraș. Cei agresați sunt cu toții avocați, iar scandalul a izbucnit pe fondul unor discuții la coada, la un fast-food.

- In seara zilei de vineri, poliția a fost alertata cu privire la dispariția unei minore in varsta de 16 ani. Fata plecase, in cursul zilei, de la domiciliul din Moșoaia, iar familia nu știa unde se afla. Detalii, AICI. Polițiștii au facut cercetari și, astazi, minora a fost gasita pe raza municipiului…