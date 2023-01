Cazul Tyre Nichols: Poliţia din Memphis destructurează pentru totdeauna unitatea SCORPION Departamentul de Politie din Memphis a anuntat, sambata, ca va dezactiva pentru totdeauna unitatea SCORPION a departamentului, potrivit CNN. Unii dintre cei cinci fosti politisti din Memphis acuzat in agresiunea fatala asupra lui Tyre Nichols erau membri ai unitatii, care avea sarcina de a se confrunta cu infractionalitatea in crestere din oras, informeaza news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

