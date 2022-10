Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unei plangeri modificate depuse marti seara la tribunalul federal din Manhattan, Musk, compania sa de masini electrice Tesla, compania sa de turism spatial SpaceX, Boring si altii au crescut in mod intentionat pretul Dogecoin cu peste 36.000%, pe parcursul a doi ani, si apoi au lasat-o sa se…

- Twitter a indus in eroare autoritațile federale de reglementare din SUA cu privire la vulnerabilitațile sistemului sau de protecție impotriva hackerilor și a mințit in legatura cu conturile false de pe platforma, susține fostul șef al departamentului de securitate al companiei, Peiter Zatko, intr-o…

- Elon Musk, CEO Tesla si SpaceX, a vandut actiuni Tesla de aproape sapte miliarde de dolari pentru a se asigura in cazul in care pierde procesul cu Twitter si va fi obligat sa cumpere reteaua sociala.

- Elon Musk a vandut actiuni ale companiei in valoare de 6,9 miliarde de dolari, spunand ca fondurile ar putea fi folosite pentru a finanta o potentiala intelegere cu Twitter, daca va pierde o batalie juridica cu platforma de socializare. Vanzarea vine la cateva saptamani dupa ce CEO-ul Tesla a decis…

- La inceputul lunii iulie, Elon Musk a pus capat planului de a cumpara Twitter. O luna mai tarziu, presedintele Tesla si Space X a revenit asupra lui. Good summary of the problem. If Twitter simply provides their method of sampling 100 accounts and how they’re confirmed to be real, the deal should…

- Procesul prin care Twitter vrea sa il oblige pe Elon Musk sa respecte acordul de achizitie convenit, in valoare de 44 de miliarde de dolari, va incepe la 17 octombrie, a anuntat justitia americana, potrivit AFP. Procesul va dura cinci zile. Twitter a depus plangere la 12 iulie la un tribunal din Delaware,…

- Directorul si proprietarul Tesla, Elon Musk, vrea sa se retraga din intelegerea de 44 de miliarde de dolari pentru achizitionarea Twitter. Vestea i-a infuriat pe oficialii platformei de socializare, care au amenintat cu represalii.

- Elon Musk, șeful Tesla și SpaceX, a declarat vineri pentru Twitter ca pune capat unei ințelegeri cu consiliul de administrație al companiei pentru a cumpara rețeaua de socializare din cauza informațiilor "false și inșelatoare" despre companie, potrivit AFP: