Stiri pe aceeasi tema

- Doi gemeni de doua luni și jumatate au decedat la scurt timpm dupa ce au fost externați din Spitalul de Copii Brașov. Poliția precizeaza ca deocamdata nu se știe care este cauza morții, urmand sa fie facute necropsii in acest caz, scrie Mediafax.Procurorii din Rupea fac cercetari pentru ucidere din…

- Procurorii din Rupea fac cercetari pentru ucidere din culpa dupa ce doi gemeni de doua luni și jumatate au murit la cateva zile de la externarea din spital. Unul dintre ei a murit acasa, iar al doilea a decedat, joi, la spital.

- Copilul de patru ani, intrat in coma dupa anestezia la stomatolog, a murit la spital, a anunțat Antena3. Potrivit surselor Antena 3, micuțul a intrat in stop cardio-respirator puțin dupa ora 18.00 si nu a...

- Cercetarile in cazul barbatului din Brașov cazut de la etajul 10, cu fetița in brațe, au fost extinse și la omor. Procurorii dau foarte puține detalii despre acest caz, dar anunța ca fac cercetari nu numai pentru ucidere din culpa, ci și pentru omor.Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe…

- Autoritațile fac cercetari pentru vatamare corporala din culpa, in urma situației inregistrate, marți, la Școala 133, unde mai multi elevi au acuzat stare de rau, dar si un disconfort respiratoriu in urma procedurilor de igienizare efectuate in cladire. Aproximat 20 de copii au ajuns la spital. “In…

- Serviciul Omoruri din Politia Capitalei s-a sesizat din oficiu si efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, informeaza Biroul de presa al Directiei Generale a Politiei Municipiului Bucuresti…

- Serviciul Omoruri din cadrul Politiei Capitalei a preluat dosarul pacientei care a murit duminica seara dupa ce a luat foc pe masa de operație la Spitalul Floreasca. Anchetatorii fac cercetari pentru ucidere din culpa, relateaza digi24.ro. Politia Capitalei deschisese o ancheta dupa ce s-a aflat ca…

- Serviciul Omoruri din cadrul Politiei Capitalei a preluat dosarul pacientei care a murit duminica seara dupa ce a luat foc pe masa de operație la Spitalul Floreasca. Anchetatorii fac cercetari pentru ucidere din culpa, relateaza digi24.ro.Politia Capitalei deschisese o ancheta dupa ce s-a aflat ca pacienta…