- Cetațeana rusa Maria Butina a fost reținuta la Washington sub acuzația de activitate neinregistrata in SUA ca agent care acționeaza in interesul Rusiei, anunta TASS, care citeaza o declarație emisa luni de Departamentul de Justiție al SUA. In declarație se susține ca, incepand din 2015, și, eventual,…

- O instanta de la Moscova a hotarat ca arestarea Carinei Turcan, o femeie originara din Republica Moldova, despre care unele surse diplomatice afirma ca are cetatenie romana, este legitima, ea fiind acuzat...

- Rusia a afirmat vineri ca Statele Unite si aliatii sai au folosit dovezi false pentru a acuza Guvernul sirian ca ar fi lansat un atac chimic comis pe 7 aprilie la periferia Damascului, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Un important exercitiu militar condus de Statele Unite - ”Saber Strike 18” -, la care participa 18.000 de militari din 19 state membre NATO, a inceput duminica pe flancul de est al Aliantei Nord-Atlantice, implicand Polonia si cele trei state baltice Estonia, Letonia si Lituania, relateaza The Associated…

- Europa este ingrijorata ca ar putea deveni o victima colaterala din cauza escaladarii disputei comerciale intre Statele Unite si China, a declarat miercuri Phil Hogan, comisar european al Agriculturii, relateaza site-ul agentiei Reuters. Hogan a discutat despre aceasta ingrijorare cu subsecretarul…