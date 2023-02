Stiri pe aceeasi tema

- ​Cazul medicului Dan Tesloianu de la Iasi, pe care procurorii il acuza ca le implanta pacientilor dispozitive cardiace recuperate de la persoane decedate, a socat opinia publica in ultima saptamana si a nascut multe semne de intrebare. Una dintre cele mai frecvente intrebari aflata pe buzele foarte…

- Noi informații despre cazul șocant de la Iași ies la iveala. Medicul Dan Tesloianu este acuzat ca a implantat sute de dispozitive cardiace recuperate de la oameni morți, fara ca pacienții sa știe. Procurorii care se ocupa de dosarul de la Iași au descoperit ca renumitul cardiolog falsifica documentele…

- Dr. Dan Tesloianu si-a intrerupt activitatea de implantare a dispozitivelor intracardiace refolosite, nu dupa demararea anchetei actuale, ci dupa ce a fost schimbat din functia de conducere a Laboratorului de cardiologie interventionala, de catre actualul manager de la „Sf. Spiridon", dr. Dan Timofte.…

- ”Este un caz obișnuit, chiar daca apare acum spectaculos, are parte de mai multa atenție. Se refolosesc materiale sanitare de unica folosința și pe alte proceduri. (...) In anul 2018, o ancheta (jurnalistica n.R.) arata faptul ca pentru o operație de cataracta, in trei spitale mari din Romania se refoloseau…

- Un control al Casei Județene de Asigurari de Sanatate (CJAS) Iași, demarat in iunie 2022 finalizat cu incheierea a doua procese verbale, a adus in cele din urma procurorii DNA la Spitalul Județean de Urgențe „Sfantul Spiridon” din Iași. Medicul Dan Tesloianu, cardiologul acuzat ca a montat pacienților…

- Peste 170 de pacienti ar fi primit stimulatoare cardiace si defibrilatoare de la persoane decedate, dispozitivele cardiace fiind decontate de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate prin introducerea unor coduri false, conform unor surse judiciare citate de TVR. In acest caz ar fi vizati medici…

- Incepand din acest an, asiguratii care au pensie in valoare de pana la 1.608 lei vor putea beneficia de medicamente compensate cu 90-. Plafonul de pensie la care se compenseaza cu 90- pretul de referinta al medicamentelor de pe sublista B a crescut de la 1.429 lei la 1.608 lei, conform Hotararii de…