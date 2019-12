Bernie Gravett, ofițerul britanic care a lucrat impreuna cu polițiștii romani la cazul Țandarei, a afirmat pentru G4Media.ro ca este „extrem de trist”, dupa ce a aflat ca justiția din Romania i-a achitat pe toți cei 25 de inculpați in acest dosar, deoarece „fapta nu exista”. Membrii rețelei au fost acuzați ca, in urma cu 10 ani, au traficat 181 de copii in Marea Britanie, obligandu-i sa fure și sa cerșeasca. In Marea Britanie, 120 de traficanti au fost prinsi si aruncati dupa gratii, iar Europol a calificat gruparea drept „cel mai mare grup de trafic de persoane din Europa””Sunt extrem de trist…