Cazul straniu al unei femei transferate de la Caracal la Craiova, care a născut un copil mort O femeie care se pregatea sa devina mama a mers la spitalul din Caracal cu contracții, s-a intors acasa, apoi a revenit, simțindu-se din nou rau. A fost trimisa la Craiova, cu risc de naștere prematura. A doua zi de la internare, medicii i-au comunicat ca fatul nu mai are puls. A nascut un copil mort și spune ca nici pana astazi nu a aflat de ce. Insa medicii povestesc alta versiune. Femeia ar fi primit o ingrijire atenta, iar lipsa ei de informații e posibil sa fie, de fapt, o „ecranare” a memoriei din cauza șocului. Se pare ca aceasta sufera de o afecțiune de natura endocrina, care i-a afectat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

