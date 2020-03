Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a spus, luni, referitor la propunerea venita din partea președintelui PSD Maramureș, Gabriel Zetea, care vrea suspendarea din partid a Sorinei Pintea, ca va avea loc o ...

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a prezentat in CEx rezultatele ultimului sondaj: PSD, la un punct in spatele PNL! Social democrații au discutat in ședința CEx de miercuri pe marginea unui sondaj de opinie prezentat de Marcel Ciolacu care da PSD la 27%, in condițiile in care PNL este cotat cu 38 de…

- Președintele interimar al Consiliului Național PSD, senatorul Ionuț Vulpescu, a dat publicitații un Raport de 50 de pagini cu motivele pentru care partidul a pierdut in trei ani de zile peste un milion de votanți.Imadiat dupa publicarea raportului, Marcel Ciolacu a spus ca acesta va fi dezbatut…

- Intentiile Guvernului Orban II Foto gov.ro Se anunta o saptamâna politica intensa. Premierul desemnat, Ludovic Orban, intentioneaza sa trimita mâine, în parlament, lista cu propunerile pentru noul sau cabinet si un program al executivului modificat. Liberalii lucreaza intens…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, spune ca mai multi lideri de partide vor cere Avocatului Poporului sa se sesizeze cu privire la Ordonanta de modificare a sistemului electoral, aprobata de Guvernul Orban in sedinta de marti seara. De asemenea, Ciolacu solicita desecretizarea stenogramelor…

- Presedintele interimar al PSD Marcel Ciolacu a criticat guvernul Orban pentru cele 25 de ordonante de urgente adoptate marti in sedinta-maraton care s-a prelungit pana la miezul noptii, potrivit digi24. El a spus ca va sesiza Comisia de la Veneția și va cere desecretizarea stenogramei de la ședința…

- ”24 de ordonanțe de urgența intr-o ședința de guvern??? Sa privatizezi sistemul de sanatate peste noapte, fara studii de impact, fara dezbateri parlamentare și fara ca romanul sa fie macat prevenit, daca nu consultat? Sa nu deranjeze pe nimeni ca ne-am trezit in democrație și ne culcam…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca "este un record mondial sa intri in aceeasi zi in sedinta de guvern cu 24 de ordonante de urgenta", asa cum spune ca a facut Guvernul Orban marti. "Nu am vrut sa intram cu Biroul permanent reunit in noapte, sa nu lucram…