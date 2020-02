Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Pop, fostul ministru al Educației (foto: PressOne) Ionuț Pintea, fiul fostului ministru al Sanatații, susține ca a avut o intalnire cu denunțatorul mamei lui care i-ar fi spus ca unele tranșe de bani au ajuns la Liviu Pop, senator PSD și fost ministru al Educației. Declarația a fost facuta de…

- In marturisirea lui, Ionut Pintea a declarat ca s-a intalnit cu denuntatorul, cel care a mers la DNA si a denutat-o pe Sorina Pintea pentru luare de mita. In urma intalnirii, acesta a aflat ca o parte din bani a ajuns a senatorul PSD Liviu Pop, fost ministru al Educatiei. Se pare ca Liviu…

- Sorina Pintea, fost ministru al Sanatatii, a fost retinuta vineri de procurorii DNA. Anchetatorii au indicii referitoare la implicarea acesteia intr-un caz de coruptie. Potrivit unor surse judiciare, retinerea Sorinei Pintea ar fi fost facuta in urma unui flagrant, conform...

