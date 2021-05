Stiri pe aceeasi tema

- Apar primele informații pe surse din ancheta de la Arad, acolo unde mașina unui om de afaceri a explodat cu el inauntru. Omul a ars de viu, iar anchetatorii cred ca la mijloc ar fi vorba de un asasinat. Prefectul județului Arad a atenționat ca anchetatorul ar fi parasit țara, fiin aproape de granița.…

- Ministrul de Interne Lucian Bode a anunțat, astazi, ca cercetarea la fața locului s-a incheiat, referindu-se la explozia produsa la o mașina aflata intr-o parcare din Arad, in urma careia un om de afaceri a murit. „Am fost informat sambata dimineața imediat dupa ce s-a produs și impreuna cu conducerea…

- Cazul de la Arad, unde omul de afaceri Ioan Crișan a fost ucis in explozia mașinii sale, este „singular”, a spus ministrul de Interne Lucian Bode. El a precizat ca anchetatorii nu exclud nicio ipoteza, dar nu a dat detalii despre pistele luate in considerare. Bode adauga ca „Romania este o țara sigura”.

- Martorii povestesc cu groaza momentul in care au auzit zgomotul exploziei. Oamenii spun ca barbatul venea aproape in fiecare dimineața la restaurantul in fața caruia s-a produs tragedia, pentru a-și bea cafeaua."Se știa ca el vine des pe aici, aproape in fiecare dimineața sa bea cafeau. Colegii mei…

- Serviciul Roman de Informații a anunțat sambata ca participa la ancheta privind explozia mașinii de la Arad, in urma careia un om de afaceri și-a pierdut viața. Primele constatari ale serviciului de informații exclud ipoteza unui atentat terorist. Au fost prelevate probe care urmeaza a fi analizate…

- O echipa a Serviciului Roman de Informatii participa la ancheta privind explozia mașinii omului de afaceri, in urma careia acesta și-a pierdut viața. La fața locului a fost deplasat un laborator de probe, iar primele concluzii ar fi ca ipoteza unui atentat terorist cu bomba este exclusa. “SRI participa…

- Serviciul Roman de Informații (SRI) a venit cu prima reacție legata de explozia de la Arad, in care și-a pierdut viața omul de afaceri Ioan Crișan. „In legatura cu evenimentul de la Arad, facem urmatoarele precizari: SRI participa la ancheta desfașurata de Poliția Romana și impreuna cu specialiștii…

