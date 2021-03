Cazul șocant al femeii bătute în stradă de soț. Lucian Bode trimite Corpul de Control la Bistrița - nereguli GRAVE Ministrul de Interne a spus ca este inadmisibil ca Poliția sa nu ia nicio masura in acest caz. Bode a amintit ca, dupa cazul ”Onești”, a cerut reanalizarea tuturor plangerilor care conțin elemente de amenințare cu violența depuse in ultimii doi ani la Poliție. ”Daca acum, dupa aceasta tragedie (de la Onesti - n.r.), nu analizam cu maxima atentie toate disfunctionalitatile din sistem, inseamna ca nu am invatat nimic. Eu cred ca am invatat din aceasta nenorocire. O sa vedeti in perioada urmatoare masuri, de altfel am si luat imediat o masura si anume aceea de a face o analiza pe toate petitiile… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

- O femeie a fost batuta crunt, in plina strada, de soțul ei cu care se afla in divorț. Victima a explicat ca le-a spus in nenumarate randuri polițiștilor ca acesta o amenința cu moartea, dar nu s-au luat masuri. Ministrul Bode a decis sa trimita corpul de control sa investigheze. Caz revoltator acum…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat, luni, ca a decis sa trimita Corpul de control la Bistrita, sustinand ca este inadmisibil ca Politia sa nu ia nicio masura in cazul femeii care a depus mai multe petitii in care sustinea ca este amenintata. "Daca acum, dupa aceasta tragedie (de la…

- Ministrul de Interne Lucian Bode a anunțat luni ca a trimis Corpul de control al ministrului al Bistrița, dupa ce o femeie a depus petiții la Poliție ca este amenințata, iar Poliția nu a luat masuri. „Se intampla la 3 saptamani dupa Onești”, a spus Bode. Ministrul de Interne Lucian Bode a…

