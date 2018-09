Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Marea Britanie a numit doi suspecti rusi in cazul otravirii lui Serghei Skripal si Iuliei Skripal cu Noviciok, in luna martie, in Salisbury. Politistii si procurorii au facut anuntul miercuri,...

- UPDATE: Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca uciderea lui Alexander Zakharchenko este un act „crud”, menit sa destabilizeze pacea fragila din zona. El nu a acuzat guvernul Ucrainei de orchestrarea atacului mortal, deși purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe din Rusia, Maria Zakharova,…

- Liderul separatistilor din regiunea Donetsk din estul Ucrainei, Alexander Zakharchenko, a fost ucis vineri intr-o explozie petrecuta intr-o cafenea din capitala regiunii Donetsk, conform unei surse din administratia separatista, citata de Reuters si BBC. Alexander Zakharchenko, in varsta de…

- Maria Zakharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a declarat joi ca autoritațile din Rusia au inceput sa lucreze la masuri de retorsiune impotriva Statelor Unite, care au impus noi sancțiuni Moscovei in urma atacului cu agent neurotoxic din Marea Britanie, relateaza Reuters.Purtatorul…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, va face o vizita oficiala in Turcia in perioada 13-14 august pentru a discuta cu omologul sau turc despre problema din Siria, a declarat Maria Zakharova, purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe din Rusia, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Situația…

- Grecia intentioneaza sa expulzeze doi diplomati rusi si sa sa le interzica intrarea pe teritoriul elen altora doi, acuzati de ”actiuni contra securitatii” sale, dezvaluie in editia de miercuri cotodianul Kathimerini, scrie AFP. Potrivit ziarului, Atena ii acuza pe diplomati de faptul ”ca au incercat…

- Decizia Uniunii Europene de a extinde sancțiunile impotriva Rusiei afecteaza dezvoltarea cooperarii constructive, a afirmat Maria Zakharova, purtatorul de cuvand al Ministerului rus de Externe, relateaza site-ul agenției Tass, potrivit Mediafax."Consideram decizia politica, luata de liderii…

- Purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zakharova, a declarat vineri ca planurile Norvegiei de a dubla numarul puscasilor marini americani aflati pe teritoriul sau va submina increderea dintre Moscova si Oslo, scrie Reuters. De asemenea, Ambasada Rusiei in Norvegia a avertizat…