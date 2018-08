Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au decis sa impuna sanctiuni Rusiei, dupa ce au ajuns la concluzia ca Moscova este responsabila de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia in Marea Britanie.

- Administrația SUA a anunțat miercuri ca a stabilit ca guvernul Rusiei este cel responsabil de atacul cu agent neurotoxic comis in martie, in Marea Britanie, asupra fostului spion rus Serghei Skripal și a fiicei acestuia, informand totodata ca va impune curand sancțiuni impotriva Moscovei, transmite…

- Administratia prezidențiala din SUA a formulat, miercuri, un raspuns oficial in legatura cu atacul neurotoxic care l-a vizat pe fostul agent secret rus Serghei Skripal și care a fost comis in luna martie, in Marea Britanie.

- Autoritatile britanice cred ca au reusit sa-i identifice pe presupusii autori ai atacului neurotoxic de la Salisbury, in urma caruia fostul spion rus Serghei Skripal si fiica sa, Iulia, au fost raniti, a...

- Britanicii sunt chiar "tampiti" daca cred ca Rusia a comis un nou atac cu agent neurotoxic in Anglia in plina desfasurare a Cupei Mondiale de Fotbal, a scris Ambasada Rusiei in Olanda joi pe social media, noteaza Reuters. Ambasada a comentat dupa ce doi britanici au fost gasiti in stare critica…

- Atacul cu substanta neurotoxica noviciok impotriva fostului dublu agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia ar fi fost comis de doi asasini care au actionat la ordinul Kremlinului. La aceasta concluzie a ajuns politia britanica. Potrivit celor de la Scotland Yard, cei doi se afla acum in Rusia,…

- Iulia Skripal, vizata în Marea Britanie de un presupus atac neurotoxic atribuit serviciilor secrete ruse, spera sa revina în Rusia, în pofida incidentului, informeaza site-ul agentiei Reuters.

