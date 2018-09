Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite condamna Rusia pentru folosirea de arme chimice impotriva fostului agent secret rus Serghei Skripal in Marea Britanie, au transmis vineri reprezentanții Casei Albe, la doua zile dupa ce Departamentul de Stat a anunțat impunerea sancțiunilor impotriva Rusiei, relateaza Reuters preluata…

- Washingtonul a anuntat miercuri ca va impune noi sanctiuni Rusiei, dupa ce a stabilit ca Moscova a folosit un agent neurotoxic impotriva unui fost agent rus si a fiicei sale, in Marea Britanie, transmite Reuters. Serghei Skripal (66 de ani), fost colonel GRU (Serviciul de informatii al armatei ruse),…

- Autoritatile britanice cred ca au reusit sa-i identifice pe presupusii autori ai atacului neurotoxic de la Salisbury, in urma caruia fostul spion rus Serghei Skripal si fiica sa, Iulia, au fost raniti, a...

- Autoritatile britanice cred ca au reusit sa-i identifice pe presupusii autori ai atacului neurotoxic de la Salisbury, in urma caruia fostul spion rus Serghei Skripal si fiica sa, Iulia, au fost raniti, a declarat o sursa familiara cu investigatia, potrivit presei britanice,citate de agentia Reuters.

- Barbatul britanic contaminat cu agentul neurotoxic Noviciok in urma cu zece zile si-a recapatat constienta si se afla in prezent in stare critica, dar stabila, a anuntat marti spitalul districtual din Salisbury, oras situat in sud-vestul Angliei, transmite Reuters. Charlie Rowley a fost…

- Kremlinul si-a exprimat luni regretul in legatura cu moartea unei femei din Marea Britanie, Dawn Sturgess, dupa ce a fost otravita cu un agent neurotoxic, dar a precizat ca orice sugestie potrivit careia Rusia ar fi implicata in acest caz este ''destul de absurda'', relateaza agentia Reuters informeaza…

- Kremlinul a dat asigurari joi ca nu dispune de informatii cu privire la noul caz de otravire cu agent neurotoxic Noviciok din sudul Marii Britanii, la patru luni dupa otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, de care Occidentul considera responsabila Rusia, informeaza…

- Atacul cu substanta neurotoxica noviciok impotriva fostului dublu agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia ar fi fost comis de doi asasini care au actionat la ordinul Kremlinului. La aceasta concluzie a ajuns politia britanica. Potrivit celor de la Scotland Yard, cei doi se afla acum in Rusia,…