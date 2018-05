S-a inaugurat Pasajul Popa Șapcă

Coșmarul șoferilor din Timișoara s-a încheiat. Pasajul Popa Șapcă, proaspăt lărgit și recepționat a fost deschis astăzi de primarul Nicolae Robu, după o inaugurare festivă, pe acordurile marșului triumfal din Aida.