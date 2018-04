Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Skripal a iesit joi din tacere, anuntand ca se simte 'din ce in ce mai bine', in prima sa declaratie dupa spitalizarea survenita in ziua de 4 martie, cand a fost otravita, impreuna cu tatal sau Serghei, un fost spion rus, cu un agent neurotoxic la Salisbury, in Marea Britanie, noteaza AFP.…

- Poliția britanica a transmis intr-un comunicat de presa primele declarații ale Iuliei Skripal. Fiica fostului spion rus, Serghei Skripal susține ca se simte din ce in ce mai bine și cere sa-i fie respectata viața privata a ei și a familiei sale, citeaza Agerpres presa internaționala. ”M-am trezit acum…

- Detectivii care investigheaza cazul otravirii cu agentul neurotoxic Noviciok a fostului spion rus Serghei Skripal și a fiicei sale, Iulia, au descoperit ca cei doi ar fi fost otraviți chiar in fața casei lor din Salisbury, informeaza The Guardian .

- British Council a anuntat joi suspendarea tuturor proiectelor sale in Rusia pentru prima oara dupa 1959, pe fondul unei profunde crize diplomatice intre Moscova si Londra, informeaza vineri AFP. Relatiile intre Rusia si Marea Britanie - tari pe pozitii opuse in principalele dosare internationale…

- Kremlinul a indemnat luni Londra sa vina cu dovezi in sprijinul afirmatiilor ca Rusia s-a aflat in spatele otravirii unui fost spion si a fiicei sale in Marea Britanie sau sa prezinte scuze, "mai devreme sau mai tarziu", relateaza Reuters si AFP. Apelul vine dupa ce Marea Britanie a acuzat Rusia ca…

- Prim-ministrul britanic Theresa May a declarat ca Rusia se afla in spatele atacului cu Noviciok impotriva fostului agent dublu, care a tradat serviciilor britanice zeci de spioni rusi.Skripal si fiica sa Iulia se afla spitalizati in stare critica din data de 4 martie, cand au fost gasiti…

- Marea Britanie, Germania, Franta si Statele Unite au declarat joi ca responsabilitatea Rusiei este singura explicatie 'plauzibila' in cazul otravirii fostului spion rus Serghei Skripal si a cerut Moscovei sa furnizeze toate informatiile cu privire la programul sau de arme chimice Noviciok, relateaza…

- Rusia cere sa aiba acces la substanta chimica aflata la originea otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal in sud-vestul Angliei, inainte de a oferi explicatiile cerute de Londra, a declarat marti ministrul de externe rus Serghei Lavrov, citat de AFP si TASS. 'Am cerut printr-o nota oficiala…