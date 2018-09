Cazul Skripal, efecte nebănuite. Bal al debutantelor ruse la Londra, anulat Un bal al debutantelor ruse, organizat in fiecare an intr-un palat din capitala britanica, a fost anulat din cauza crizei diplomatice dintre Londra si Moscova, care complica sosirea rusilor pe teritoriul britanic, relateaza France Presse joi. De la sfarsitul secolului al XVIII-lea, baluri ale debutantelor sunt organizate in Marea Britanie ca modalitate de a introduce femeile tinere provenite din aristocratie in inalta societate si de a le gasi un sot potrivit. In ultimii ani, printesa Olga Romanov, descendenta a ultimului tar rus Nicolae al II-lea, a patronat balul debutantelor ruse,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

