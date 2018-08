Stiri pe aceeasi tema

- Familia unui important transfug sovietic in Marea Britanie, care a decedat in 2001 la Salisbury, traieste terorizata de frica, dupa otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale in acelasi oras din sud-vestul Angliei, a marturisit fiul acestuia pentru AFP, potrivit Agerpres.…

- Autoritatile britanice cred ca au reusit sa-i identifice pe presupusii autori ai atacului neurotoxic de la Salisbury, in urma caruia fostul spion rus Serghei Skripal si fiica sa, Iulia, au fost raniti, a...

- Membri ai echipei britanice care ancheteaza cazul privind otravirea cu substanta neurotoxica Noviciok a fostului spion rus Serghei Skripal cred ca i-au identificat pe suspecti, a relatat joi agentia Press Association (PA), citata de Reuters. Skripal, fost agent dublu rus, si fiica sa Iulia…

- Spitalul a anuntat marti ca pacientul si-a recapatat cunostinta. "Charlie Rowley a facut progrese suplimentare in noaptea” de marti spre miercuri, a precizat Wilkinson. ”Charlie mai are drum de parcurs, insa progresele pe care le-am constatat pana acum indeamna la optimism”, a adaugat ea. La randul…

- La patru luni dupa otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia cu Noviciok la Salisbury, doi britanici gasiti sambata in stare critica la circa 15 kilometri de acest oras din sud-vestul Angliei au fost expusi la acelasi agent neurotoxic, a anuntat miercuri politia.

