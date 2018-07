Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul britanic contaminat cu agentul neurotoxic Noviciok in urma cu zece zile si-a recapatat constienta si se afla in prezent in stare critica, dar stabila, a anuntat marti spitalul districtual din Salisbury, oras situat in sud-vestul Angliei, transmite Reuters. Charlie Rowley a fost…

- Kremlinul si-a exprimat luni regretul in legatura cu moartea unei femei din Marea Britanie, Dawn Sturgess, dupa ce a fost otravita cu un agent neurotoxic, dar a precizat ca orice sugestie potrivit careia Rusia ar fi implicata in acest caz este ''destul de absurda'', relateaza agentia Reuters informeaza…

- Britanicii sunt chiar "tampiti" daca cred ca Rusia a comis un nou atac cu agent neurotoxic in Anglia in plina desfasurare a Cupei Mondiale de Fotbal, a scris Ambasada Rusiei in Olanda joi pe social media, noteaza Reuters. Ambasada a comentat dupa ce doi britanici au fost gasiti in stare critica…

- Medicii care l-au tratat pe un fost spion rus si pe fiica sa dupa ce au fost otraviti cu un agent neurotoxic in Marea Britanie sustin ca nu stiu care sunt perspectivele starii lor de sanatate pe termen lung, desi recunosc ca initial se temeau ca incidentul era mult mai grav, relateaza Reuters marti,…

- Iulia Skripal, vizata in Marea Britanie de un presupus atac neurotoxic atribuit serviciilor secrete ruse, spera sa revina in Rusia, in pofida incidentului, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia in Salisbury (sud-vestul Angliei) va afecta cooperarea dintre Marea Britanie si Rusia in vederea asigurarii securitatii pentru Campionatul Mondial de Fotbal din luna iunie din Rusia, a declarat vineri ministrul adjunct

- Agentul neurotoxic Noviciok, folosit pentru otravirea fostului spion rus Serghei Skripal și a fiicei sale, Iulia, ar putea sa mai fie prezent in diverse locuri din Salisbury, a avertizat un om de știința guvernamental, citat de BBC .