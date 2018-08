Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron au abordat vineri situatia din Siria cu ocazia unei convorbiri telefonice, informeaza agentia de presa RIA Novosti, citand un comunicat al Kremlinului, potrivit Reuters. Aceasta convorbire telefonica fusese anuntata inca de joi…

- E scandal in toata regula la Palatul Elysee! Garda de corp Alexandre Benalla (26 de ani) a fost demis saptamțna trecuta, dupa ce a fost filmat lovint manifestanții in timpul unor proteste din mai. Fostul bodyguard și presupusul amant al lui Emmanuel Macron (40 de ani) a rupt tacerea și in privința zvonurilor…

- Emmanuel Macron merge in Rusia pentru a participa la finala Campionatului Mondial de fotbal , iar cu aceasta ocazie va avea și o intalnire cu omologul sau rus, Vladimir Putin. Putin și Macron vor discuta despre Siria, Iran si Ucraina in timpul unei intalniri care va avea loc la Moscova inainte de meciul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va discuta despre Siria, Iran si Ucraina cu omologul sau rus Vladimir Putin cand se vor intalni duminica la Moscova, ziua finalei Cupei Mondiale la fotbal intre selectionatele Frantei si Croatiei, a declarat sambata o sursa a biroului presedintelui francez, citata…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a aparat sambata "imaginea unitatii si a eficientei" oferita de Europa dupa incheierea acordului privind migratia la summitul UE de la Bruxelles, relateaza AFP. Intampinandu-i pe premierii ceh si slovac la Palatul Elysee, presedintele francez a declarat…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a adresat vineri omologului sau sud-coreean Moon Jae-In invitatia de a participa in septembrie la un forum economic in Rusia, la care este asteptat si premierul japonez si unde au fost invitati deja liderii chinez si nord-coreean, transmite AFP, informeaza Agerpres.''Am…

- Paris, 22 mai /Agerpres/ - Presedintele francez Emmanuel Macron va efectua joi si vineri prima sa vizita oficiala in Rusia, unde presedintele francez spera sa gaseasca 'puncte de acord' cu omologul sau rus Vladimir Putin asupra dosarelor sensibile - acordul nuclear iranian si Siria, in pofida…