- O parte din angajatii din Romania trimisi in somaj tehnic au fost refuzati de medici, deoarece apar ca neasigurati in sistemul public de sanatate, in plina criza sanitara, anunta expertii contabili, care dau vina pe sistemele informatice ale statului si pe formularele Fiscului. Problema apare la bazele…

- Mai mulți salariați care au fost in șomaj tehnic sau trimiși in concediu fara plata, in ultimele luni, au ramas fara asigurari de sanatate și figureaza ca neasigurați in bazele de date ale CNAS, potrivit avocatnet.ro. Din aceasta cauza, firmele sunt nevoite sa depuna rectificative la 112 pentru a remedia…

- 1100 de angajati ai uzinei Dacia din Mioveni au fost trimiși din nou in in somaj tehnic in perioada 2-30 iunie, pentru ca nu sunt comenzi.Sunt trimiși in șomaj tehnic angajați de la sectiile Presaj si Mecanica. Potrivit companiei, activitatea este adaptata cererii comerciale, relateaza Mediafax.Potrivit…

- Intr-o intervenție telefonica la Radio Top, șefa Agenției pentru Ocuparea Forței de Munca Suceava, Mirela Adomnicai, a susținut ca atit in județ, cat și in țara, unii angajatori au suspendat contractele de munca pentru a beneficia de indemnizațiile de șomaj tehnic, dar in același timp cheama oamenii…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a vorbit marți seara la Digi24 despre momentul preluarii acestei funcții, de la Victor Costache, dar și despre momentul in care a realizat cat de grava este situația in care se afla Romania din cauza pandemiei de coronavirus.

- ​Un sfert dintre angajați și-au pierdut locul de munca sau au fost trimiși de angajatori în șomaj tehnic, în urma situației economice create de epidemia de coronavirus COVID-19 în România, potrivit unui chestionar realizat de platforma de recrutare BestJobs.ro, în perioada…

- Veniturile CFR Calatori au scazut cu 75%, dupa ce o treime din trenuri au fost suspendate. 400 de angajați sunt in șomaj tehnic Veniturile CFR Calatori au scazut cu 75% din cauza masurilor luate pentru combaterea pandemiei de coronavirus, iar 30% dintre trenurile de calatori sunt suspendate si in jur…