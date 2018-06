Stiri pe aceeasi tema

- Acuzata de spionaj in favoarea Romaniei si arestata vinerea trecuta de FSB, Carina Turcan respinge acuzatia formulata pe numele ei, scrie Interfax. Carina Turcan, femeia originara din Republica Moldova arestata in Rusia sub acuzatia de spionaj in favoarea Romaniei, nu isi recunoaste vina, spune o sursa…

- Ministerul de Externe al Romaniei este pregatit sa ii ofere asistența consulara Carinei Țurcan, acuzata in Rusia de spionaj in favoarea Romaniei, a declarat ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, scrie digi24.ro.Ea ar fi fost plasata in arest preventiv pana pe 13 august.

- Este numita „spioana romanca“, iar retinerea ei a devenit capul de afis al presei ruse. Femeia in cauza este Carina Turcan si risca 20 de ani de inchisoare pentru spionaj in favoarea Romaniei.

- Acuzatiile de spionaj in favoarea Romaniei formulate de serviciile rusesti ar putea ascunde de fapt o legatura mai complicata, care duce pana la un apropiat al lui Vladimir Putin. Cazul Carinei Turcan, cetateana din Republica Moldova arestata de rusi sub acuzatia de spionaj in favoarea tarii noastre,…

- O moldoveanca ce facea parte din Consiliul de Administrare al Inter RAO a fost arestata la Moscova. Karina Țurcan este acuzata ca ar avea relații cu Serviciul de Informații Externe al Rominiei.

- Carina Turcan, o tanara din Republica Moldova, membra a Consiliului de Administratie al companiei Inter Rao, a fost arestata in Rusia fiind acuzata de spionaj in favoarea Romaniei. Ministerul Apararii a cerut arestarea tinerei, aceasta fiind acuzata ca a incalcat articolul 276 din codul penal, care…

- Carina Turcan, o tanara din Republica Moldova, membra a Consiliului de Administratie al companiei Inter Rao, a fost arestata in Rusia fiind acuzata de spionaj in favoarea Romaniei, informeaza agentia TASS conform News.ro . “Tribunalul din Lefortovo a admis cererea venita din partea procurorilor si a…

- Vladimir Putin a facut primele declarații dupa atacul lansat de americani și aliații acestora in Siria. Liderul de la Kremlin a cerut convocarea unei reuniuni de urgența a consiliului de securitate al ONU. De asemenea, el susține ca bombardamentul este nejustificat, avand in vedere ca ancheta privind…