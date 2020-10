Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul francez de finanțe, Bruno Le Maire, a declarat duminica ca va propune întarirea controalelor asupra fluxurilor financiare ale unor asociații islamiste, dupa decapitarea unui profesor de catre un atacator islamist, relateaza Mediafax citând Reuters.„Exista o problema…

- Tânarul rus de origine cecena care vineri a decapitat un profesor ce organizase o dezbatere unde aratase caricaturi cu profetul Mohamed, în apropiere de Paris, se afla legal în Franta si beneficia de statutul de refugiat, a explicat sâmbata procurorul national antiterorist Jean-François…

- Tanarul rus de origine cecena care vineri, in apropiere de Paris, l-a decapitat pe un profesor care organizase o dezbatere unde aratase caricaturi cu profetul Mohamed se afla legal in Franta si beneficia de statutul de refugiat, a explicat sambata procurorul national antiterorist Jean-Francois Ricard,…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a adresat sambata "gandurile" sale profesorilor "din Franta si din toata Europa" dupa decapitarea unui profesor de istorie de la un colegiu dintr-o suburbie vestica a Parisului, relateaza AFP. "Am aflat cu oroare despre asasinarea…

- Alte cinci noi persoane au fost arestate in noaptea de vineri spre sambata dupa decapitarea unui profesor de istorie in apropierea unui colegiu dintr-o suburbie vestica a Parisului, ridicand la noua numarul persoanelor retinute in acest dosar, informeaza AFP, citand o sursa

- Alte cinci noi persoane au fost arestate in noaptea de vineri spre sambata dupa decapitarea unui profesor de istorie in apropierea unui colegiu dintr-o suburbie vestica a Parisului, ridicand la noua numarul persoanelor retinute in acest dosar, informeaza AFP, citand o sursa judiciara.Printre…

- Patru persoane, intre care un minor, au fost retinute in noaptea de vineri spre sambata dupa decapitarea unui profesor de istorie langa un colegiu din Conflans-Sainte-Honorine, in suburbiile vestice ale Parisului, a anuntat o sursa judiciara, relateaza AFP.

- Un profesor de istorie la colegiul-liceu Bois d'Aulne a fost decapitat, vineri, linga Paris, dupa ce, de curand, le-a aratat elevilor sai caricaturi cu Profetul Mohamed, in timpul unei ore de libera exprimare. Acestea au fost publicate de revista satirica Charlie Hebdo.In jurul orei 17:00,…