Cazul profesorului care i-a cerut unei eleve poze nud: Directoarea adjunctă a liceului a fost demisă Ministrul Educației Sorin Câmpeanu a declarat, marți seara, la Digi 24, ca profesorul din Piatra Neamț care i-a cerut unei eleve poze nud este cercetat discipinar, iar directoarea adjuncta a liceului în care învața eleva a fost demisa pentru ca i-a luat apararea cadrului didactic și a certat-o pe tânara.

&"La modul general toleranța zero pentru astfel de comportamente. Din discuția pe care am avut-o în aceasta seara cu inspectorul general, i-a fost ceruta demisia doamnei director adjunct care a încercat sa-i ia apararea acestui cadru didactic. Demisia produce… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

