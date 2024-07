Cat de josnic poate fi cineva care, avand puterea de a proteja, alege sa taca? Intr-o universitate care ar trebui sa fie un sanctuar al cunoașterii și al respectului reciproc, scandalul recent de la SNSPA ne arata ca sub suprafața stralucitoare a academiei se ascunde o mizerie greu de digerat. Scrisoarea integrala a unei studente […] The post Cazul Pieleanu capata contur: Mihaela Miroiu a mușamalizat abuzurile sexuale de la SNSPA appeared first on Puterea.ro .