- Infirmierul de la Centrul de Recuperare Neuropsihica Calinesti, care a omorat in bataie un pacient venise beat la serviciu, se arata in motivarea instanței. Agresorul a fost arestat preventiv pe 10 august, informeaza Digi24 . Potrivit Tribunalului Prahova, pe 5 august, politistii Sectiei nr. 2 Rurala…

- Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Prahova, politistii Sectiei nr. 2 de politie Rurala Floresti au fost sesizati, pe 5 august, de catre personalul medical din cadrul Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihica Calinesti, ca la aceasi data, in jurul orei 06:50, un pacient in varsta…

- Un barbat de 61 de ani internat la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrica pentru Persoane Adulte cu Handicap de la Calinești a murit, joi, iar principalul suspect in acest caz este un angajat al instituției. Pacientul s-ar fi batut in urma cu cateva zile cu fratele sau, iar angajatul…

