- Parintii studentului american Otto Warmbier, care a murit in iunie 2017, dupa ce a fost tinut in detentie timp de un an si jumatate la Phenian, au dat in judecata Coreea de Nord, acuzand regimul lui Kim Jong-un ca le-a torturat si ucis fiul, potrivit CNN.

- Parintii studentului american Otto Warmbier, mort in 2017, la varsta de 22 de ani, dupa ce a fost repatriat in stare grava, au intentat joi un proces Coreei de Nord, unde acesta a fost inchis din 2016, informeaza Reuters. Procesul pe baza acuzatiilor de tortura si omucidere a fost intentat…

- Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, in timpul momentelor din ultimii cativa ani in care promova dezvoltarea programului nuclear al tarii sale, in mijlocul unor relatii tensionate cu Statele Unite, a avut un singur aliat de nadejde: China. Totusi, in ultimul an, relatiile dintre Beijing si Phenian s-au…

- Infamul conducator al Coreei de Nord, Kim Jong-un, face un pas istoric pentru regimul sau. De cand a preluat puterea, in anul 2011, dupa moartea tatalui sau, Kim Jong-il, liderul de la Phenian nu a intreprins nicio calatori in afara granițelor statului foarte retras. In mijlocul unor frici care vizeaza…

- Vicepresedintele american, Mike Pence, era dispus sa aiba o intalnire cu o delegatie de oficiali cu rang inalt nord-coreeni in paralel cu Jocurile Olimpice de iarna din Coreea de Sud, dar aceasta "scurta intalnire" a fost anulata de Phenian "in ultimul moment", a facut cunoscut marti Departamentul…

- Coreea de Nord a organizat joi o parada militara la Phenian pentru a celebra implinirea a 70 de ani de la infiintarea fortelor sale armate, ocazie cu care si-a etalat rachetele balistice intercontinentale in ajunul deschiderii Jocurilor Olimpice de Iarna in Coreea de Sud.

- Imaginile din satelit au scos la iveala faptul ca regimul lui Kim Jong-un din Coreea de Nord a crescut numarul trupelor care se antreneaza in Phenian. Experții au observat ca se construiesc noi baze la granița cu Coreea de Sud care vor fi folosite pentru adapostirea aeroglisoarelor.

- Aceasta expunere ar fi o incercare „de a speria americanii”, spune una dintre surse. Parada va include zeci de rachete intercontinentale Hwasong-15 pe care nord-coreenii le-au testat pentru prima oara la sfarsitul lui noiembrie 2017, spun sursele. Nici un nou test cu rachete in viitorul apropiat…