Kremlinul a protestat marti impotriva unor posibile noi sanctiuni ale Occidentului impotriva Moscovei, dupa otravirea si plasarea in detentie a opozantului rus Aleksei Navalnii, informeaza AFP si Reuters. "Cei care continua sa mizeze pe aceste restrictii ar trebui probabil sa se gandeasca: isi ating ei obiectivele cu aceasta politica?", a declarat purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov. "Raspunsul nostru va fi unul evident: o astfel de politica nu isi atinge obiectivele", a continuat Peskov in timpul conferintei sale de presa zilnice. Aceasta reactie intervine in conditiile in…