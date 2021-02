Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de externe ai statelor Uniunii Europene s-au pus de acord luni sa mearga mai departe in privinta adoptarii de sanctiuni impotriva mai multor oficiali rusi de rang inalt, drept replica la incarcerarea opozantului rus Aleksei Navalnii, au declarat surse diplomatice UE. La reuniunea ministrilor…

- Ministrii de externe din aproximativ douasprezece tari membre ale Uniunii Europene se vor intalni duminica, la Bruxelles, cu doi colaboratori ai opozantului rus Aleksei Navalnii, a anuntat vineri Ministerul lituanian al Afacerilor Externe, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Aceasta intalnire,…

- Ministrii de externe din statele membre ale Uniunii Europene analizeaza luni, la Bruxelles, raspunsul pe care blocul comunitar il va da dupa plasarea in detentie a opozantului rus Aleksei Navalnii si arestarile in masa in timpul amplelor demonstratii desfasurate in weekend in Rusia, transmit dpa si…

- Rusia a extins miercuri sanctiunile impotriva unor responsabili britanici, ca raspuns la masuri similare adoptate in octombrie impotriva Moscovei de catre Londra pe fondul otravirii principalului opozant rus Aleksei Navalnii, relateaza France Presse, potrivit AGERPRES. Corpul de Control al…

- Administratia Vladimir Putin a impus, marti, sanctiuni impotriva unor oficiali din tari ale Uniunii Europene, ca reactie la masuri similare aplicate de Bruxelles impotriva Moscovei dupa atacul care l-a vizat in august pe disidentul rus Aleksei Navalnii, informeaza mediafax. "Masurile adoptate…