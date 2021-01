Stiri pe aceeasi tema

- Miniștrii de externe din statele membre ale Uniunii Europene analizeaza luni, al Bruxelles, raspunsul pe care blocul comunitar il va da dupa plasarea in detenție a opozantului rus Aleksei Navalnii și arestarea...

- Ministrii de externe din statele membre ale Uniunii Europene analizeaza luni, la Bruxelles, raspunsul pe care blocul comunitar il va da dupa plasarea in detentie a opozantului rus Aleksei Navalnii si arestarile in masa in timpul amplelor demonstratii desfasurate in weekend in Rusia, transmit dpa si…

- Ministrii de externe din statele membre ale Uniunii Europene analizeaza luni, la Bruxelles, raspunsul pe care blocul comunitar il va da dupa plasarea in detentie a opozantului rus Aleksei Navalnii si arestarile in masa in timpul amplelor demonstratii desfasurate in weekend in

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a cerut Uniunii Europene sa sporeasca sanctiunile impotriva Rusiei, in urma arestarii opozantului Aleksei Navanii si a reprimarii manifestatiilor in favoarea acestuia. „Daca dorim sa impunem respectarea dreptului international, singura modalitate de a o face fara…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a afirmat luni ca luarile de pozitie ale statelor occidentale care au condamnat arestarea opozantului Aleksei Navalnii sunt menite sa le distraga atentia cetatenilor din respectivele tari de la problemele interne, relateaza Reuters, conform AGERPRES. Potrivit…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a afirmat luni ca luarile de pozitie ale statelor occidentale care au condamnat arestarea opozantului Aleksei Navalnii sunt menite sa le distraga atentia cetatenilor din respectivele tari de la problemele interne, relateaza Reuters. Potrivit lui Lavrov, cazul…

- Administratia Vladimir Putin a impus, marti, sanctiuni impotriva unor oficiali din tari ale Uniunii Europene, ca reactie la masuri similare aplicate de Bruxelles impotriva Moscovei dupa atacul care l-a vizat...

- Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a declarat joi ca opozantul rus Alexei Navalnii ar fi putut fi otravit in Germania sau in avionul cu care a fost dus in capitala germana, relateaza Reuters, potrivit MEDIAFAX.„Avem toate motivele sa credem ca tot ceea ce i s-a intamplat lui Navalnii…