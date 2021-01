Cazul Navalnîi - Kremlinul ignoră total Occidentului Kremlinul da asigurari ca ”nu va lua in considerare” cereri occidentale de eliberare a principalului opozant rus Aleksei Navalnii si se declara ”ingrijorat” de indemnurile acestuia la manifestatii in masa - ”ilegale” in Rusia, relateaza AFP, potrivit news.ro. ”Este un caz intru totul intern, iar noi nu vom permite niminui sa se amestece in el”, a declarat marti presei purtatorul de cuvant al Kremlinului Dmitri Peskov. Peskov denunta, de asemenea, ”indemnuri ingrijoratoare” ale lui Navalnii - arestat la intoarcerea sa in Rusia, duminica, dupa cinci luni de convalescenta in Germania,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

