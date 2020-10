Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a confirmat marti ca in organismul dizidentului rus Aleksei Navalnii s-a gasit o substanta de tip Noviciok, transmite AFP. Laboratoare de specialitate din Germania, Franta si Suedia stabilisera deja ca principalul opozant al Kremlinului a fost victima…

- Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a anuntat luni ca este dispusa sa trimita experti in Rusia, pentru a sprijini ancheta privind presupusa otravire a opozantului Aleksei Navalnii, transmite Reuters. OIAC a precizat ca a primit o joia trecuta o cerere in acest sens din partea Moscovei…

- Ministrul german de externe Heiko Maas a numit otravirea disidentului rus Aleksei Navalnii "o problema pentru intreaga comunitate internationala", in discursul sau pre-inregistrat pentru Adunarea Generala a ONU, care urmeaza sa fie difuzat marti seara, relateaza dpa. Maas a criticat presupusul atac…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, considerat unul dintre cei mai vocali critici ai Kremlinului, a fost externat din spitalul din Berlin unde a fost tratat dupa ce i s-a facut rau in timpul unui zbor in Siberia luna trecuta, iar apoi a fost transferat cu avionul la Berlin pe cand se afla in coma, relateaza…

- Germania, care detine in prezent presedintia Consiliului UE, a sporit duminica presiunea asupra Rusiei, amenintand cu sanctiuni in lipsa unui raspuns in urmatoarele zile cu privire la aparenta otravire a principalului critic al Kremlinului, Aleksei Navalnii, informeaza AFP. "Stabilirea de ultimatumuri…

- Otravirea oricarui individ cu un agent neurotoxic va fi considerata folosirea unei arme chimice interzise, a spus joi Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice într-o declarație în legatura cu opozantul rus Aleksei Navalnîi, relateaza Reuters. Germania a spus ca Navalnîi…

- Ministrul de Externe al Germaniei, Heiko Maas, a amenintat Federatia Rusa cu aplicarea sanctiunilor diplomatice, daca se va demonstra ca autoritatile ruse stau in spatele otravirii lui Aleksei Navalnii, principalul opozant al Kremlinului, scrie Reuters.