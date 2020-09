Germania, care detine in prezent presedintia Consiliului UE, a sporit duminica presiunea asupra Rusiei, amenintand cu sanctiuni in lipsa unui raspuns in urmatoarele zile cu privire la aparenta otravire a principalului critic al Kremlinului, Aleksei Navalnii, informeaza AFP. "Stabilirea de ultimatumuri nu ajuta pe nimeni, insa daca in urmatoarele zile partea rusa nu contribuie la clarificarea celor intamplate, atunci va trebui sa discutam despre un raspuns cu partenerii nostri", a declarat ministrul de externe german Heiko Maas cotidianului Bild. Seful diplomatiei germane a adaugat ca, in cazul…