- CHIȘINAU, 7 sept – Sputnik. Bloggerul rus Aleksei Navalnii a fost scos din coma indusa și deconectat de la aparatul de respirație artificiala, a anunțat clinica "Charite" din Berlin. “Starea (…) s-a imbunatațit. (…) Reacționeaza la stimulii verbali. Deocamdata, este prea devreme pentru o evaluare…

- CHIȘINAU, 6 sept – Sputnik. Ministrul de Externe al RFG, Heiko Maas, a declarat ca așteapta ”in zilele apropiate” acțiuni de la Rusia in legatura cu cazul lui Alexei Navalnii, in caz contrar Berlinul va discuta cu partenerii luarea unor masuri de raspuns. ”Ultimaturile nu ajuta pe nimeni sa se…

- Ministerul de Externe al Federatiei Ruse a transmis ca a remarcat numeroase declaratii ostile care vizeaza Rusia in ceea ce priveste starea de sanatate a opozantului Kremlinului, Aleksei Navalnii, dupa ce Germania a anuntat ca acesta a fost otravit cu un agent neurotoxic din clasa Noviciok, informeaza…

- Ministrul de Externe al Germaniei, Heiko Maas, a amenintat Federatia Rusa cu aplicarea sanctiunilor diplomatice, daca se va demonstra ca autoritatile ruse stau in spatele otravirii lui Aleksei Navalnii, principalul opozant al Kremlinului, scrie Reuters.

- PIB-ul a avansat cu 8,7% in iunie, dupa un ritm de 1,8% in luna mai, pe fondul relaxarii restrictiilor. In luna aprilie, economia a scazut cu 20,4%. Declinul din trimestrul al doilea este cel mai grav consemnat vreodata si a avut loc dupa o scadere de 2,2% in primul trimestru. Analistii anticipau o…

- Fondurile vor fi disponibile sub forma unor imprumuturi pe termen lung pentru Fondul pentru Dezvoltare si Reducerea Saraciei (PRGT) al Fondului Monetar International. In luna aprilie, FMI a anuntat ca a primit angajamente pentru fonduri cumulate in valoare de 11,7 miliarde de dolari din partea Australiei,…

- Parada militara din Piața Roșie, care ar fi trebuit sa aiba loc pe 9 mai la Moscova, a avut loc saptamana asta. A fost amanata din cauza pandemiei. Rusia a celebrat astfel, cu foarte muult fast, 75 de ani de la victoria impotriva Germaniei naziste. Statele Unite, Franța și Germania sunt cateva țari…