- Ministrul german de externe Heiko Maas le-a cerut luni omologilor sai din UE sa dea unda verde pregatirii de sanctiuni suplimentare impotriva Rusiei in cadrul Consiliului pentru Afaceri Externe al UE desfasurat la Bruxelles, relateaza Reuters. 'Sunt favorabil de a dispune pregatirea de sanctiuni…

- Ministrul austriac de externe Alexander Schallenberg se asteapta ca Uniunea Europeana sa adopte noi sanctiuni impotriva Rusiei in legatura cu cazul Aleksei Navalnii, cel mai proeminent adversar al Kremlinului. Un pas probabil ca ar putea fi facut cand ministrii de externe din UE se intalnesc luni, a…

- Un tribunal din Moscova a emis miercuri un nou mandat de arestare pe numele lui Leonid Volkov, unul dintre cei mai apropiati colaboratori ai opozantului rus Aleksei Navalnii. Volkov traiește in Lituania și era deja vizat de un ordin de arestare in Rusia, informeaza Reuters si AFP, citate de G4media.Purtatoarea…

- Rusia nu considera Uniunea Europeana drept un partener de incredere, a declarat vineri ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, intr-o conferinta de presa sustinuta la finalul discutiilor purtate cu seful diplomatiei europene, Josep Borrell, aflat intr-o vizita la Moscova, potrivit Reuters si TASS.…

- Rusia nu considera Uniunea Europeana drept un partener de incredere, a declarat vineri ministrul de externe rus Serghei Lavrov intr-o conferinta de presa sustinuta la finalul discutiilor purtate cu seful diplomatiei europene Josep Borrell, aflat intr-o vizita la Moscova, potrivit Reuters si TASS. …

- Ministrii de externe din statele membre ale Uniunii Europene analizeaza luni, la Bruxelles, raspunsul pe care blocul comunitar il va da dupa plasarea in detentie a opozantului rus Aleksei Navalnii si arestarile in masa in timpul amplelor demonstratii desfasurate in weekend in Rusia, transmit dpa…

- Kremlinul a anuntat marti ca nu va tine cont de apelurile unor tari occidentale de a impune sanctiuni suplimentare Rusiei din cauza arestarii politicianului de opozitie Aleksei Navalnii, afirmand ca afacerea este una pur interna, relateaza Reuters. Navalnii, care le-a cerut rusilor sa iasa pe strazi…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a afirmat luni ca luarile de pozitie ale statelor occidentale care au condamnat arestarea opozantului Aleksei Navalnii sunt menite sa le distraga atentia cetatenilor din respectivele tari de la problemele interne, relateaza Reuters. Potrivit lui Lavrov, cazul…