Cazul Morodan se repetă. Șoferiță, găsită stând pe trotuar, lângă mașină, în imposibilitatea de a vorbi coerent O tanara de 21 de ani din Suceava a facut un accident de mașina, iar cand au ajuns la ea, polițiștii au gasit-o langa mașina, stand in fund pe asfalt, in imposibilitatea de a vorbi coerent. Accidentul rutier s-a petrecut vineri dimineața, la ora 3:23, pe o strada din centrul municipiului Suceava. Trei persoane, cu tot cu șoferița, se aflau in mașina, cand vehiculul a fost scapat de sub control, pe fondul vitezei excesive și a consumului de alcool. Vehiculul a fost facut zob dupa ce a lovit un stalp de beton, distrugandu-l, iar apoi s-a oprit intr-un al doilea. La fața locului au fost solicitați… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au intrat pe fir dupa ce baiatul a ajuns la școala și a povestit ce i s-a intamplat. Șoferița, aflata la volanul unui Audi Q3, a forțat culoarea roșie a semaforului. Accidentul rutier s-a petrecut in centrul municipiului Suceava, joi dimineața, 30 martie 2023, pe trecere de pietoni. Cu toate…

- Soferul unui autoturism care circula in statiunea Predeal a pierdut controlul asupra directiei de mers, iar masina a cazut de pe un pasaj rutier peste cale ferata, ajungand pe sine. Șoferul a fost dus la spital pentru investigații. ”In accident a fost implicat un autoturism care, in timp ce circula…

- FOTO Langa noi: O mașina scapata de sub control a intrat intr-un stalp de curent, in județul Suceava. Cinci victime Cinci persoane au fost ranite, marți dupa-amiaza, intr-un accident rutier produs pe o șosea din Suceava. Potrivit ISU Suceava, accidentul rutier s-a produs in localitatea Brașca. UPDATE…

- Marți, 14 februarie, la ora 17.50, polițiștii din Sighetu Marmației au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca s-a produs un accident rutier pe strada Faget din municipiu. Deplasați la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un autoturism condus de catre o femeie de 47 de ani…

- Toader Lavric, primarul PSD din comuna suceveana Satu Mare, acuzat ca ar fi fugit de la locul accidentului, spune ca era acasa, la televizor, si nu a auzit cand politia il striga de la poarta. In plus, el sustine ca nu a fost implicat in nici un accident si totul este o inscenare. Presupusa victima…

- Un tanar din Suceava a fost prins drogat la volan, dupa ce a depașit neregulamentar mașina poliției, intr-o zona unde era interzisa depașirea pe linia continua. Potrivit polițiștilor, tanarul avea 21 de ani și era din Campulung Moldovenesc. Acesta a fost testat cu etilotestul, rezultand fiind negativ.…

- Grav accident de circulație azi dimineața, pe strada Victoriei din orașul Borșa. Polițiștii din Borșa ajunși la fața locului au constatat faptul ca un autoturism condus de catre un tanar de 22 de ani din oraș, dinspre Suceava inspre Moisei, a parasit partea carosabila, moment in care a intrat in coliziune…

- FOTO| „Intervenție” inedita a polițiștilor locali din Alba Iulia: Au ajutat o șoferița care a ramas fara curent la mașina FOTO| „Intervenție” inedita a polițiștilor locali din Alba Iulia: Au ajutat o șoferița care a ramas fara curent la mașina Polițiștii din Alba Iulia au avut parte vineri, 6 ianuarie,…