Cazul minorului din Hagimus, raionul Caușeni, rapit la 20 ianuarie curent de pe o strada din Bender de catre exponenți ai structurilor de forța transnistrene , ramane in atenția Comisiei Unificate de Control, informeaza Biroul politici de reintegrare, transmite Jurnal.md . Printr-o adresare, delegația Chișinaului a cerut explicații și investigarea incidentului. Situația se afla in vizorul autoritaților și al opiniei publice, urmarirea penala fiind in desfașurare conform procedurilor prevazute de legislația naționala. In cadrul ședinței de astazi a Comisiei Unificate de Control, și-au inceput activitatea…