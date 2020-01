Stiri pe aceeasi tema

- Nou caz de cruzime asupra animalelor in județul Galați: un caine fara stapan a fost impușcat in gura de persoane necunoscute care au folosit doua arme. Animalul desfigurat a fost dus la o clinica veterinara, scrie Mediafax. Incidentul s-a produs miercuri in orașul Targu Bujor, iar animalul a fost gasit…

- Expertiza medico-legal anu s-a efectuat din cauza trupului aflat in stare avansata de putrefactie al Cristinei Topescu. Medicii vor face o verificare toxicologica, dupa ce in stomacul jurnalistei au fost gasite urme de medicamente,

- Trupul Cristinei Țopescu a fost descoperit in stare avansata de putrefacție, motiv pentru care nu a putut fi realizata o expertiza medico-legala. Medicii au stabilit ca este necesara o verificare toxicologica, avand in vedere ca in stomacul jurnalistei au fost gasite urme de medicamente, au precizat…

- Doi fosti deputati PDL/PNL/ALDE au fost condamnati la sfarsitul anului trecut pentru fapte de coruptie, alaturi de un cunoscut om de afaceri din zona Moldovei. Motivarea Tribunalului Bacau arata cum fac afaceri „baietii destepti“ abonati la contracte publice si cum cotizeaza partidelor politice aflate…

- Brazii naturali inca sunt la mare cautare, chiar daca, incepand cu anii ‘2000, din ce in ce mai multe persoane opteaza pentru brazii artificiali. Brazii naturali au un miros specific ce amintește multor persoane de copilarile, insa, totodata reprezinta un pericol pentru sanatate. Ar trebui sa aduca…

- Medicii legisti au transmis procurorilor documentele in urma autopsiei celor trei persoane care au murit dupa ce intr-un bloc de locuinte din Timisoara s-a facut deratizarea si dezinsectia. Legistii spun ca analizele preliminare nu sunt concludente, astfel ca decesele sunt "din cauze neprecizate", si…

- Medicii de la Ambulanta din Timisoara spun ca, in cazul blocului unde au murit trei oameni dupa dezinsectie si deratizare, fara decesul femeii de 28 de ani nu si-ar fi putut da seama de legatura dintre cazuri. Aceasta deoarece nimeni nu a simtit mirosuri neobisnuite in bloc, iar cazurile anterioare…

- Joi dimineata, in jurul orei 05.00, politistii au intervenit la un accident de circulatie produs pe raza comunei Repedea. La fata locului s-a stabilit ca un tanar de 23 de ani, din Poienile de sub Munte, care conducea un autoturism, pe fondul neadaptarii viteze la conditiile de drum in curba a parasit…