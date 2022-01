Stiri pe aceeasi tema

- Hannah Gutierrez Reed, armurierul în vârsta de 24 de ani angajat de producatorii filmului „Rust”, a dat în judecata compania care a furnizat muniție pentru filmarile western-ului, afirmând ca aceasta este responsabila de uciderea accidentala a regizoarei de imagina…

- Noi detalii in cazul omorului comis de actorul Alec Baldwin in timpul filmarii western-ului "Rust". Potrivit presei straine, armurierul sef al peliculei, Hannah Gutierrez-Reed, de 24 de ani, l-a dat in judecata pe Seth Kenny și compania sa "PDQ Arm and Prop" pentru

- Armurierul productiei „Rust”, Hannah Gutierrez Reed, l-a dat in judecata miercuri pe Seth Kenney, cel care a furnizat munitie pentru filmari, pentru ca ar fi amestecat gloante oarbe si reale, fapt care a dus la decesul directorului de imagine Halyna Hutchins, potrivit news.ro. Gutierrez Reed…

- Armurierul producției "Rust", Hannah Gutierrez Reed, il da in judecata pe cel care a furnizat muniția pentru film, acuzandu-l ca ar fi amestecat gloanțe reale cu cele oarbe, iar acest lucru ar fi dus la moartea Halynei Hutchins, impușcata mortal pe platourile de filmare de actorul Alec Baldwin.

- Hannah Gutierrez Reed, in varsta de 24 ani, este armuriera filmului „Rust”. Ea este considerata vinovata de accidentul mortal provocat de actorul Alec Baldwin. In urma perchezițiilor facute de oamenii legi, 600 de dovezi au fost stranse de pe platourile de filmare, inclusiv aproximativ 500 de cartușe,…

- Noi detalii din ancheta au fost facute publice de detectivii care se ocupa de uciderea accidentala a Halynei Hutchins de catre Alec Baldwin, pe platoul de filmare de la „Rust” transmite Noi.md cu referire la libertatea.ro. David Halls, asistentul de regie care i-a dat arma actorului și i-a transmis…

- Tânara de 24 de ani ce fusese angajata ca armurier al filmului Rust cu Alec Baldwin, mai provocase probleme și ultimei pelicule la care lucrase, filmarile acesteia fiind întrerupe pentru scurt timp pentru ca daduse o arma neverificata corect unei actrițe de 11 ani, scrie Daily Beast, care…

- Cazul actorului Alec Baldwin a șocat intreaga lume, dupa ce acesta a impușcat-o pe Halyna Hutchins, director de imagine, și pe Joel Souza, regizor, in mod accidental, pe platoul de filmare. Cei trei filmau o scena de acțiune, care a implicat folosirea de arme de recuzita, atunci cand s-a produs tragedia.…