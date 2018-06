Stiri pe aceeasi tema

- Echipajul navei umanitare Lifeline, la bordul careia se afla imigranti extracomunitari salvati din Marea Mediterana, a comunicat marti seara ca autoritatile din Malta nu permit intrarea in niciun port, desi premierul Italiei, Giuseppe Conte, anuntase contrariul."Am primit un mesaj din Malta…

- Premierul Italiei spune ca nava cu migranți Lifeline va acosta in Malta dupa ce a stat patru zile blocata in Mediterana din cauza ca ministrul de interne italian, Matteo Salvini nu a permis intrarea in țara. Nava umanitara Lifeline blocata in Marea Mediterana va putea acosta in Malta, iar Italia va…

- Nava umanitara Lifeline blocata in Marea Mediterana va putea acosta in Malta, iar Italia va gazdui o parte din cei 233 de migranti aflati la bord, a declarat marti seful guvernului italian Giuseppe Conte, relateaza AFP. 'Tocmai am discutat la telefon cu premierul (maltez) Muscat: nava…

- Planul italian este gata: "A luat sfarsit politica in doi timpi: mai intai taxele si, apoi, se va vedea: ori vor exista contexte necesare in angajamentele reciproce si in acoperirea financiara necesara", ori Italia nu este de acord si atunci se risca o ruptura rasunatoare la summitul formal al Uniunii…

- Agenda incarcata pentru premierul italian Giuseppe Conte. Dupa ce s-a intalnit cu presedintele francez Emmanuel Macron, la o intrevedere bilaterala care risca sa fie anulata, luni, 18 iunie, premierul se pregateste sa mearga la Berlin la cancelarul german Angela Merkel, potrivit La Repubblica , citat…

- Premierul italian Giuseppe Conte si presedintele francez Emmanuel Macron s-au declarat vineri, la Paris, in favoarea ideii ca Europa sa deschida centre europene in tarile de unde pleaca imigrantii care vor sa ajunga in Europa, in incercarea de reglementare a fluxului de sosiri, relateaza AFP. ‘Trebuie…

- Premierul francez Edouard Philippe a dat asigurari marti ca Franta este ''pregatita sa ajute'' Spania ca sa-i ''primeasca'' pe cei 629 de migranti care se indreapta in prezent spre Peninsula Iberica, dupa ce au fost refuzati de Italia si Malta, informeaza AFP. "Suntem…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a afirmat luni dorinta de ''a continua dialogul" cu Italia cu privire la migranti, in pofida discursului noului guvern format de extrema dreapta si fortele anti-sistem in Italia, informeaza AFP. "Dorinta noastra este de a continua dialogul cu Italia",…