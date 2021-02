Statele Unite au anuntat vineri sanctiuni financiare impotriva unei unitati de interventie speciala si a fostului numar doi al serviciilor saudite de informatii, Ahmad Asiri, apropiati printului mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, pentru rolul lor in asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, noteaza AFP. Generalul Asiri, un militar influent, fusese pus sub acuzare, dar achitat de justitia saudita. Justitia turca il acuza la randul sau ca este unul dintre cei care au ordonat uciderea jurnalistului saudit in octombrie 2018 in consulatul tarii sale la Istanbul. El nu fusese sanctionat…